 

Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

27.04.2020, 0:30, Новости дня

В Иркутск прибыл вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока, сообщают авиационные ресурсы.

Как следует из данных Flightradar, в Иркутске приземлился рейс SVR3642, передает ТАСС.

Минкомсвязи РФ сообщало, что в списке пассажиров указан 141 житель российских регионов. Позднее стало известно, что рейсом смогут воспользоваться и другие граждане России. Жителей Приволжского федерального округа доставят в Самару, остальные сойдут в Иркутске.

В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля, из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы – глава Госрезерва

08.04 / Вирусолог сказал, когда вспышка COVID-19 достигнет пика в России

21.04 / Стало известно о возвращении домой россиян с захваченного в Нигерии судна

17.04 / “Интер РАО”: экспорт электроэнергии из России может упасть на 50%

09.04 / Жителям Сербии запретили выходить из дома в выходные

25.04 / Кокорин выразил желание продолжить карьеру в “Роме”

05.04 / Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

17.04 / Производство нефти в Китае упало до минимума за 15 месяцев

16.04 / ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США

08.04 / Следком возбудил дело по факту обрушения перекрытий жилого дома в Вачском районе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска