Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск
27.04.2020, 0:30, Новости дня
В Иркутск прибыл вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока, сообщают авиационные ресурсы.
Как следует из данных Flightradar, в Иркутске приземлился рейс SVR3642, передает ТАСС.
Минкомсвязи РФ сообщало, что в списке пассажиров указан 141 житель российских регионов. Позднее стало известно, что рейсом смогут воспользоваться и другие граждане России. Жителей Приволжского федерального округа доставят в Самару, остальные сойдут в Иркутске.
В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля, из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.
Рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.
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