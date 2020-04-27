 

Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

27.04.2020, 0:30, Новости дня

В Иркутск прибыл вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока, сообщают авиационные ресурсы.

Как следует из данных Flightradar, в Иркутске приземлился рейс SVR3642, передает ТАСС.

Минкомсвязи РФ сообщало, что в списке пассажиров указан 141 житель российских регионов. Позднее стало известно, что рейсом смогут воспользоваться и другие граждане России. Жителей Приволжского федерального округа доставят в Самару, остальные сойдут в Иркутске.

В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля, из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Депутат заявил о спасении республики Алтай от коронавируса благодаря «принцессе Укока»

20.04 / Меркель предостерегла от поспешного ослабления карантина в Германии

26.03 / Флагманский смартфон Meizu 17 показали на снимке

06.04 / Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС

21.04 / Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

31.03 / Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

30.03 / Для возвращающихся в Украину граждан будет принудительная обсервация – Зеленский

13.04 / Коронавирус подтвердился у 52 пациентов больницы в Уфе

16.04 / Фрегат «Адмирал Головко» с российскими двигателями пообещали спустить на воду в мае

30.03 / “Астон Вилла” наказала нарушившего карантин капитана команды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска