Всегда скромная Юлия Снигирь удивила поклонников полуобнаженным видом

26.04.2020, 23:53, Разное

Юлия Снегирь в новой Instagram-публикации призналась фолловерам в желании ничего не делать, а просто лежать. Однако на текст поста мало, кто обратил внимание, поскольку отличающаяся скромностью звезда сопроводила его откровенными фото, где предстала в полуобнаженном виде.

На снимках актриса возлежит на кровати, устеленной белой простыней, спиной вверх и повернув голову к камере. На лице звезды – непривычно яркий для нее макияж, а из одежды – только нижняя деталь наряда. Обнаженную верхнюю часть тела Снигирь выставила напоказ.

Под горячими «постельными» снимками знаменитость написала, что у нее совершенно нет желания ни заниматься спортом, ни убирать, ни готовить. «Я хочу просто лежать», – призналась актриса и добавила, что это ее очень злит.

Поклонники поддержали своего кумира, отметив, что иногда можно позволить себе немного расслабиться. Некоторые заявили, они с трудом узнали Снигирь на «обнаженных» фотографиях, но признали, ей идет такой откровенный образ.