 

Всегда скромная Юлия Снигирь удивила поклонников полуобнаженным видом

26.04.2020, 23:53, Разное

Юлия Снегирь в новой Instagram-публикации призналась фолловерам в желании ничего не делать, а просто лежать. Однако на текст поста мало, кто обратил внимание, поскольку отличающаяся скромностью звезда сопроводила его откровенными фото, где предстала в полуобнаженном виде.
На снимках актриса возлежит на кровати, устеленной белой простыней, спиной вверх и повернув голову к камере. На лице звезды – непривычно яркий для нее макияж, а из одежды – только нижняя деталь наряда. Обнаженную верхнюю часть тела Снигирь выставила напоказ.

Под горячими «постельными» снимками знаменитость написала, что у нее совершенно нет желания ни заниматься спортом, ни убирать, ни готовить. «Я хочу просто лежать», – призналась актриса и добавила, что это ее очень злит.

Поклонники поддержали своего кумира, отметив, что иногда можно позволить себе немного расслабиться. Некоторые заявили, они с трудом узнали Снигирь на «обнаженных» фотографиях, но признали, ей идет такой откровенный образ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / МИД после гневного поста Захаровой о массовом возвращении россиян с “запылившимися” паспортами объяснил, кого будут вывозить из-за границы первыми

03.04 / «Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

28.03 / Житель Омска изнасиловал школьницу и ввел ей препарат для прерывания беременности

20.04 / “За здоровье”: Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили “Карантинное вино” для всех желающих

17.04 / Яна Рудковская рассказала о жизни на карантине

11.04 / Ученые превратили структуру коронавиуруса в музыку

19.04 / Поставки нового танка Т-14 «Армата» в ВС РФ начнутся в 2021 году

09.04 / Игорь Николаев рассказал о самочувствии после лечения от пневмонии в Коммунарке

27.03 / Так чихнул, что аж присел

04.04 / В Самоизе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска