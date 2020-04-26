Центры содержания задержанных боевиков ИГ получили средства защиты от коронавируса

26.04.2020, 23:42, Новости дня

Возглавляемые США коалиционные силы доставили крайне необходимые медицинские и санитарно-гигиенические материалы на объекты в Сирии, где содержатся в заключении приблизительно 10 тысяч боевиков «Исламского государства».

Об этом представители коалиции сообщили в воскресенье.

«В сложившихся обстоятельствах перед центрами содержания под стражей стоит почти невозможная задача соблюдать меры предосторожности для борьбы с COVID-19», – говорится в заявлении совместной рабочей группы, опубликованном в воскресенье.

Поставки должны помочь поддерживаемым США Сирийским демократическим силам (СДС), которые содержат под стражей захваченных боевиков «Исламского государства».

«[Они] помогут защитить охранников этих центров, где содержатся тысячи иностранных террористов, что является частью более широкого плана, цель которого – добиться, чтобы охранники и заключенные подвергались минимальному риску заражения», – отмечается в заявлении.

Поставляемые грузы включают мыло, дезинфицирующие средства, тканевые маски и перчатки.

США уже направляли СДС медицинские материалы и другую помощь на сумму 1,2 миллиона долларов в надежде, что это позволит смягчить распространение вируса и укрепит безопасность в тюрьмах, где содержатся тысячи боевиков «Исламского государства».

Однако в заявлениях политического крыла СДС, Сирийского демократического совета, говорилось, что этих поставок было недостаточно и что они запаздывали.

В воскресном заявлении рабочей группы не уточняется, сколько материалов было поставлено на прошлой неделе.