Оклахома просит объявить коронавирус стихийным бедствием

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26.04.2020, 23:42, Новости дня

Губернатор Оклахомы Дж. Кевин Ститт призвал президента Дональда Трампа объявить пандемию коронавируса стихийным бедствием («актом Бога»), чтобы помочь нефтепроизводящим штатам справиться с переизбытком топлива, из-за которого цены на фьючерсы на нефть несколько дней назад стали отрицательными.

«Перепроизводство нефти продолжает угрожать экономике», – заявил Ститт в письме Трампу, которое губернатор опубликовал в «Твиттере» в субботу.

Объявление «форс-мажора» или «акта Бога» позволит нефтяным компаниям приостанавливать операции, не опасаясь отмены аренды земельных участков из-за остановки добычи, заявил Ститт.

Энергетический регулятор Оклахомы заявил в среду, что производители могут закрыть убыточные скважины, не опасаясь потери аренды. Это первая победа попавших в сложную ситуацию американских нефтяных компаний, которые добиваются помощи от штатов после падения рынков.



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