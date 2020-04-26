 

“Умные” дома получат возможность определять присутствие человека лишь по дыханию

26.04.2020, 23:30, Разное

На сегодняшний день большая часть бытовой техники поддерживает функции “умного” дома. Система оснащена камерами, датчиками движения, но специалистам из Франции удалось создать устройство, благодаря которому можно определять присутствие человека всего лишь по дыханию.
Датчик, разработанный сотрудниками Университета Пердью, представляет из себя бюджетную и менее энергозатратную технологию, позволяющую избежать проблем защиты личных данных. Действие новинки происходит с помощью отслеживания в воздухе углекислого газа. Когда в помещение заходит человек, определенный всплеск служит сигналом для включения различных приборов, будь-то система отопления или же кондиционер.

При создании “чувствительного” датчика французские специалисты решили использовать резистивное и резонансное зондирование. Данные технологии позволяют быстрее обнаружить углекислый газ. С помощью такого изобретения владельцы домов, крупных и средних офисов смогут автоматически регулировать работу дорогостоящих систем кондиционирования, что позволит весьма существенно снизить расходы на электроэнергию. Патент на разработку датчика у экспертов уже имеется, теперь они сосредоточат свои силы на внедрении новинки в системы “умного” дома.



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