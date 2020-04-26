Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

26.04.2020, 23:30, Новости дня

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили необходимость реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, лидеры двух стран «согласились в необходимости реформировать ВОЗ», передает РИА «Новости».

Дир сказал, что они также обсудили «положительное развитие событий в борьбе с пандемией» и «прогресс в «открытии» мировых экономик».

Трамп и Макрон «выразили надежду, что вскоре будет созвана» пятерка постоянных членов СБ ООН для обсуждения «ответа ООН на пандемию».

Кроме того, разговор шел о региональных и двусторонних вопросах.

Напомним, США приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил ВОЗ в том, что коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Москва считает, что нападки на ВОЗ вызваны стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом.