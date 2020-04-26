CBS News – команда NASA справляется с марсианской миссией даже на удалёнке

26.04.2020, 23:23, Новости дня

Команда американского космического агентства, управляющая марсоходом Curiosity, продолжает исследовать поверхность Красной планеты, не покидая своих гостиных. Несмотря на непривычную обстановку, исследователям недавно удалось выполнить одну из самых сложных задач — получить образцы марсианского грунта, пишет CBS News.

Для многих людей работа из дома может оказаться настоящим испытанием. Но один сотрудник NASA научился путешествовать по совершенно новому миру, не покидая своей гостиной. С объяснениями корреспондент CBS News Крис Мартинес.

МЭТТ ГИЛНЕР, сотрудник NASA: Привет, меня зовут Мэтт Гилнер, и я хочу вам показать место, за которым я работаю из дома.

Рабочее место в доме Мэтта Гилнера выглядит относительно знакомым. Но, без сомнений, то же самое нельзя сказать о его работе.

МЭТТ ГИЛНЕР: Я главный водитель марсохода.

Да, того самого марсохода Curiosity. И Гилнер управляет его передвижением по Красной планете из своей гостиной. Он входит в команду из более чем 30 человек, которая заведует этим космическим аппаратом. И впервые в истории все операции марсохода осуществляются удалённо из передвижных домашних центров командования. На смену личным встречам по решению проблем пришли видеоконференции и мессенджеры.

МЭТТ ГИЛНЕР: Ещё не так давно я оборачивался и говорил своему коллеге: «Послушай, что ты думаешь о маршруте, который я планирую? Не выглядит ли этот камень слишком страшным? Или, может быть, этот песочный участок кажется чересчур глубоким? Не стоит ли мне его объехать?» Вместо этого мне приходится полагаться на совместное использование экрана через интернет, который иногда может притормаживать.

И тем не менее им удаётся делать свою работу. Более того, у них это получается настолько хорошо, что в первый день удалённой операции команда успешно выполнила одну из самых сложных функций марсохода — пробурила поверхность планеты, чтобы получить образец грунта.

МЭТТ ГИЛНЕР: Это интересная смена привычной обстановки. Можно делать работу, когда твой домашний любимец находится всего в трёх футах от тебя, или начать готовить обед в собственной кухне.

Пока миссия укладывается в сроки благодаря способности команды адаптироваться и её стремлению исследовать (Марс. — ИноТВ).

Крис Мартинес, CBS News.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2020 года.