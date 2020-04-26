Билл Гейтс озвучил «идеальный» сценарий начала производства вакцины от COVID-19

26.04.2020, 23:16, Новости дня

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, смогут наладить промышленное производство вакцины от коронавируса.

На вопрос о том, возможен ли скорый прорыв в разработке и выпуске вакцины, Гейтс ответил, что «сложно ужать временные рамки», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, «в идеальном случае» выйти «на промышленный масштаб» можно было бы «в течение одного года».

«Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет», – добавил он, предложив определить «самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно».

Как отметил Гейтс, необходима трехфазовая процедура апробирования и сертификации препарата.

Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной организации здравоохранения.