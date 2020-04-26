Саакашвили считает, что в Раде наберутся голоса для его назначения вице-премьером

26.04.2020, 23:15, Новости дня

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьера Украины. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом он заявил в эфире программы “Реальная политика с Евгением Киселевым” на телеканале “Украина 24”.

“Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции [“Слуга народа”], это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление и люди были в замешательстве”, – рассказал Саакашвили.

Он добавил, что у него была “интересная встреча” с пропрезидентской фракцией.

“На [парламентских] выборах, когда я увидел, что моя партия “Рух нових сил” забирает 2–3% у “Слуги народа”, но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей голосовать за “Слугу народа”, чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я свой пассивный вклад в это внес”, – отметил вице-премьер.

14 апреля основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон призвал назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром страны.

“То, что я фигурирую в опросах [по поводу кандидатов на должность премьер-министра], мне, честно говоря, приятно. Не от хорошей жизни люди вдруг вспомнили про меня… Я однозначно готов весь свой опыт, всю свою репутацию положить на кон. Я хочу еще раз подчеркнуть, что должностных амбиций у меня никаких нет, но каждый из нас, кто может помочь, должен помогать”, – ответил на предложение Саакашвили.

22 апреля заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что 24 апреля Верховная Рада проведет два внеочередных заседания.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” заявляли, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля, но на данный момент голосов для его назначения нет.