Трамп отказался от ежедневных брифингов после того, как его высмеяли за предложение лечить коронавирус санитайзерами

26.04.2020, 23:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 25 апреля впервые за месяц не пришел на ежедневную пресс-конференцию, посвященную мерам, предпринимаемым для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Днем ранее, 24 апреля, пресс-конференция главы Белого дома длилась всего 22 минуты, тогда как обычно его брифинги продолжались больше часа. По информации издания, советникам удалось убедить американского президента, что его брифинги наносят ущерб его избирательной кампании. “Президент использовал брифинги как эфирное время без цензуры, нахваливая собственную администрацию за борьбу с кризисом, критикуя СМИ и демократов за любые негативные ремарки”, – отмечает газета.

В то же время, считают его советники, многие американцы напуганы и эпидемией, и остановкой предприятий из-за карантина – в этих условиях постоянные пикировки Трампа с журналистами выглядят неуместными. Команда президента призвала его выступать только с экстренными заявлениями.

The Guardian полагает, что отказ от брифингов можно расценивать как признание, что президент “зашел слишком далеко” на брифинге 23 апреля, предложив делать инъекции дезинфицирующих средств для лечения коронавируса. Его слова, отмечает издание, “вызвали шок и насмешки” со стороны экспертного сообщества и прессы, а представителям системы здравоохранения пришлось опровергать слова главы государства.

Сам Трамп написал в Twitter, что не участвовал в субботнем брифинге, потому что пресс-конференции “не стоят времени и усилий”, потраченных на них. Он обвинил журналистов в том, что они задают только “враждебные вопросы” и искажают полученные ответы.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 940 тыс. случаев заражения, из которых более 54 тыс. – с летальным исходом. Таким образом, на Соединенные Штаты приходится треть всех мировых случаев инфицирования и более четверти смертей от коронавируса.