Российские новобранцы отправятся к местам службы в конце мая

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26.04.2020, 23:14, Новости дня

Минобороны РФ сообщило подробности организации весеннего призыва в нынешнем году. Так, решено, что призывные комиссии начнут работать после 6 мая, а призывники отправятся к местам службы после 20 мая.

Военкоматы в условиях распространения коронавируса работают в усиленном противоэпидемическом режиме. Все сотрудники и медперсонал медицинскими масками и индивидуальными антисептиками. Призывников осматривают удаленно, с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств.

В пути следования к местам военной службы новобранцев будут сопровождать офицеры. Призывников также обеспечат медицинскими масками и необходимыми лекарствами. Каждого молодого человека перед отправкой в войска протестируют на наличие коронавируса, пишет "Интерфакс".

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тысяч человек.



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