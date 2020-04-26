Узбекистан бережно относится ко всем культурам и конфессиям

26.04.2020, 23:14, Новости дня

В ситуации пандемии коронавируса очень важна взаимопомощь не только между людьми, но и между государствами. Например, Узбекистан передал РФ в качестве помощи полтора миллиона масок. А РФ направила странам СНГ, в том числе и Узбекистану, тест-системы для определения коронавируса.

К Пасхе в Ташкенте завершилась реконструкция часовни святого Георгия Победоносца, воздвигнутая в 1865 году в память о 25 русских солдатах, погибших при штурме города. В советское время о захоронении забыли, часовня начала разрушаться. Теперь мемориалу вернули первоначальный вид. И все за счет бюджета узбекского государства.

Праздничный перезвон колоколов в узбекской глубинке. Песня радости и благодати льется над женским Свято-Покровским монастырем в Ташкентской области. В главном храме обители — торжественная служба — первая литургия после капитальной реконструкции.

Главное украшение храма- новая роспись. Над ней почти год трудилась целая команда мастеров из Москвы.

"Мы пытались повторить образцы лучших художников греческой школы и русской школы", — отметил иконописец Виктор Орлов.

Еще в период Российской империи в этот благодатный край хлынули русские поселенцы — безземельные крестьяне, казаки и бывшие солдаты, получившие наделы в благодарность за службу. Село так и назвали — Солдатское. Современное название — Дустабад – "место, где дружат".

Бережное отношение ко всем культурам и конфессиям — важная часть государственной политики Узбекистана. Идея поддержать реконструкцию сразу нескольких православных храмов принадлежит лично президенту Шавкату Мирзиееву.

Православная община в Узбекистане сегодня насчитывает более миллиона человек. По числу верующих это вторая религия. В стране действуют один мужской и два женских монастыря. Принимают прихожан 37 храмов.

А это уже Троице-Георгиевский мужской монастырь в Чирчике. Здесь, как и в целом в Узбекистане, строго соблюдают карантин и самоизоляцию, поэтому в обители так непривычно малолюдно. Но духовная жизнь не иссякает. Само место — намоленное. История монастыря берет свое начало еще в 19 веке. Но никогда прежде не знала столько внимания со стороны властей. Проведены масштабные работы: возведен купол колокольни с крестом, часовня и новый братский корпус.

"Не хватает слов благодарности тем, кто выполнял сами работы. Потому что то, в каком состоянии находился наш монастырь до этого, — это было очень плачевное состояние", — сказал игумен Нектарий, наместник Троице-Георгиевского мужского монастыря.

Такое внимание к святым местам, в том числе и православным, — это забота о мире, согласии между представителями всех народов и конфессий.

"За три с небольшим года российско-узбекские отношения приобрели совершенно новое качество, они получили развитие по всем направлениям, а это прежде всего заслуга того взаимопонимания, которое имеется между нашими руководителями", — отметил Владимир Тюрденев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане.

Столь заботливо в Узбекистане сегодня относятся не только к действующим храмам. Настоящим пасхальным чудом стало воскрешение часовни Георгия Победоносца в Ташкенте. Она была воздвигнута на месте братской могилы русских солдат в 1886 году. Строение чудом уцелело в советские годы, находилось в плачевном состоянии и после. В канун Пасхи в этом году решением властей святыня была восстановлена.

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"Вести недели"