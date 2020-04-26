Карантин в Италии готовятся ослабить

26.04.2020, 23:14, Новости дня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая начнутся первые послабления общенационального карантина. Вместе с тем он предупредил, что все равно людям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

"Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности", — сообщил премьер, слова которого приводит ТАСС.

По словам Конте, ограничения на передвижение без веской причины сохранятся, но возможно воссоединение семей. При этом он предупредил, что организовывать праздники и торжества пока рано.

С 4 мая, продолжил глава итальянского правительства, откроются парки и сады, но собираться там большими группами будет запрещено. Кроме того, разрешат тренироваться спортсменам, но только тем, кто представляет "национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета". Возобновят работу также производства и стройки.

Открыть магазины, рестораны, музеи и салоны красоты, в том числе парикмахерские, планируется открыть с 18 мая. Но в них все равно должны соблюдаться все предосторожности и нормы.

Школы же пока открыть невозможно, учитывая риски заражения детей. "Школы до конца учебного года открыты не будут, мы будем работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре", — сообщил Конте.

По данным ресурса Worldometers.info, на 26 апреля в Италии зафиксировано 197 675 случаев заражения коронавирусом, 64 928 человек выздоровели, 26 644 умерли.