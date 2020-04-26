В КоАП решено ввести ответственность за лающих ночью собак

26.04.2020, 23:08, Новости дня

Ответственность за нарушение тишины ночью решено расширить, сообщил Минюст, комментируя проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

По итогам общественного обсуждения было принято решение расширить ответственность за «действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов». Будет введено «указание на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», передает ТАСС.

Это означает, что к административной ответственности могут привлечь не только за нарушение тишины «активными действиями» (музыкой, ремонтными работами), но и в случае, если не были предприняты «действия для обеспечения тишины».

В частности, речь идет о гражданах, которые «оставляют на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей». Также ответственность грозит тем, кто «не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля».

Кроме того, Минюст принял окончательное решение оставить в проекте действующие размеры штрафов «по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение».

Проект нового КоАП будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа.

В конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП.