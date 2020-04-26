 

Мнение: Последний сорт: надежды нет

26.04.2020, 22:55, Разное

Смотрела интервью с Собяниным. Толковый мужик, видно, дело знает. Никаких туманных фраз, недосказанностей. Конечно, дураку понятно, что не все так гладко, как говорит он и как рапортуют ему, но все же, москвичи могут надеяться на быструю и, главное, полноценную помощь. А на что придется рассчитывать жителям медвежьих углов, где до ближайшего КТ двести, а то и четыреста верст, в местной больничке нет половины врачей, инфекционное отделение давно закрыто из-за аварийного состояния, несколько аппаратов ИВЛ отправлены в областной центр?Что ждёт этих людей? Зловредный вирус прокрался в самые отдаленные места. Плотность населения в них маленькая, но ведь это население тоже люди…Теперь все они, по сути, стали заложниками разваливаемой тридцать лет медицины. И остаётся им либо тупая покорность судьбе, либо бессильная ярость перед лицом надвигающейся угрозы. Расслоение общества по уровню доходов воспринимается не так остро, как различие в уровне доступности медицинской помощи. Нет ничего хуже, чем ощущать себя человеком последнего сорта, только потому, что живёшь в глуши.

Источник: Достало



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