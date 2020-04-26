Найден неисправимый недочет американского сверхзвукового самолета F-35

26.04.2020, 22:53, Разное

Эксперты из США обнаружили неисправимый недочёт сверхзвуковой модификации самолёта F-35 для ВМС. Воздушное судно неспособно длительное время лететь на скорости свыше 1191 км/ч.

Ещё в декабре 2019 года о недочёте истребителей F-35 стало известно авиаконструкторам, но они не смогли ничего сделать и закрыли вопрос, поставив пометку «нет планов по исправлению». Недочёт нельзя считать критическим из-за того, что он проявляется только после преодоления звукового барьера и поддержания довольно внушительной скорости долгое время. В этот момент у самолёта может повредиться обшивка и антенны, а также появиться следы, по которым потенциальный противник может легко отследить технику.

В свою очередь аналитик Института стратегических исследований армии США Брайан Кларк подтвердил, что поставляемые для ВМС и сил морской пехоты F-35 действительно имеют недочёт, связанный с длительным полётом на сверхзвуковых скоростях. Несмотря на это, подобная техника редко используется для таких пролётов, и все остальные преимущества истребителей на дозвуковых скоростях сохраняются.