Пределы солидарности

26.04.2020, 22:40, Разное

Почему общество игнорирует крик о помощи целой редакции.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Ведомости», одну из двух крупнейших национальных деловых газет страны, громят в прямом эфире. И.о. главного редактора Андрей Шмаров, поставленный на руководство изданием новыми собственниками вопреки консолидированному мнению журналистов, не отказывает себе ни в чем.

Шмаров снял с сайта «Ведомостей» уже опубликованную колонку экономиста Константина Сонина, в которой тот вспоминает, что обвал рубля в 2014 году мог быть спровоцирован интервенциями «Роснефти» на кредитном рынке.

И.о. главреда устно запрещает журналистам публиковать данные «Левада-центра», в которых содержится неприятная для Кремля информация о настроениях россиян.

Шмаров не считает нужным пояснять свою позицию: в личных соцсетях отделывается репликами в духе «не ваше дело», от официальных интервью отказывается.

Журналисты «Ведомостей», доведенные до отчаяния, идут на невиданный в профессии жест: прямо на сайте газеты публикуют манифесты с призывом снять такого главреда и назначить на его место человека, с которым можно было бы работать. Так выглядят долгие похороны газеты, начавшиеся уже некоторое время назад.

За этими событиями угадываются зловещие фигуры людей, которые реально контролируют сейчас «Ведомости» и которые давно привыкли, что разного рода активы в РФ должны находиться в их личном владении.

Когда из газеты уходила главред Татьяна Лысова, создавшая в российских условиях образцовое деловое издание, те самые «Ведомости», которые сегодня так жалко терять, мы писали о том, что «двойная сплошная» касается теперь не отдельных запретных для российской журналистики тем. Она перечеркивает саму идею профессиональной журналистской работы.

Ставка «Ведомостей» никогда не состояла в том, чтобы бороться с властями, ее журналисты лишь не молчали о существовании той или иной общественно важной информации, у них не было «темников» или «стоп-листов».

Такая профессиональная журналистика уже несколько лет назад, в «посткрымской ситуации», начала рассматриваться властями в качестве недопустимой вольницы.

Мол, не подходящий сейчас момент для объективности и профессионализма, когда в стране такой сложный исторический период.

И все же еще в прошлом году «Ведомости» вместе с двумя другими деловыми изданиями, «Коммерсантом» и РБК, пошли на самый важный жест журналистской солидарности, доставив ко двору, то есть к Петербургскому экономическому форуму, три идентичных обложки в поддержку Ивана Голунова.

Задержание Голунова, к удивлению его преследователей, стало общенациональным событием, спровоцировало отставки, уголовные дела и специальное обращение министра внутренних дел Колокольцева.

Вопрос, который нужно задавать сейчас, заключается в том, почему общество равнодушно к отчаянной попытке журналистов «Ведомостей» защитить свою профессию?

К сожалению, ответ, тривиален. С начала дела Голунова прошел почти год, и у общества осталось совсем немного сил на самозащиту.

«Московское дело» и бархатный политический террор, объявленный осенью, помогли нам объединяться.

Но во время растущего экономического кризиса и эпидемии у людей остается все меньше моральных ресурсов для того, чтобы защищать других.

Сегодня все слишком тревожатся о будущем близких.

Именно по этой причине не остается пространства даже для виртуального, карантинного протеста против уничтожения «Ведомостей». Очень многое сегодня зависит от того, найдется ли такое пространство снова, когда эпидемия пойдет на спад.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

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