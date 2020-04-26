 

На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля

26.04.2020, 22:30, Разное

Как известно, смарт-часы Huami Amazfit X представили еще летом 2019 года, но они по-прежнему недоступны на рынке. Разработчики длительное время ничего не рассказывали о девайсе, и лишь недавно появилась информация о скором дебюте новинки в сервисе Indiegogo.
Официальная дата начала реализаций неизвестна, а вот запуск кампании на Indiegogo запланирован уже на 28 апреля. Именно в этот день пользователи узнают стоимость и все характеристики девайса, отметили специалисты.

На данный момент известно, что Amazfit X получит гибкий 2,07-дюймовый дисплей AMOLED, плотность которого составит 326 пикселей на дюйм.
Устройство может работать чуть более недели в автономном режиме. Что касается защиты от воды и датчика пульса, то эти функции тоже предусмотрены.



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