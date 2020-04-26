Штаты США «открываются», несмотря на опасения новых вспышек COVID-19

26.04.2020, 22:25, Новости дня

Еще одна группа штатов готовится ослабить ограничения из-за коронавируса на предстоящей неделе, несмотря на предупреждения многих экспертов в области здравоохранения.

Эксперты считают, что рост контактов между людьми может вызвать новую волну COVID-19 – респираторного заболевания, вызванного чрезвычайно контагиозным вирусом, от которого уже умерло свыше 54300 американцев.

Колорадо, Миссисипи, Миннесота, Монтана и Теннесси присоединятся к другим штатам, начавшим эксперимент по перезапуску экономики при отсутствии инфраструктуры для тестирования и отслеживания контактов, которая, по мнению экспертов, необходима для предотвращения нового всплеска инфекции.

Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина уже предприняли шаги по перезапуску экономики послемесячных карантинов, введенных по распоряжению властей.

На фоне разрозненных акций протеста против ограничений на выход из дома, которые прошли по всейстране, количество выявленных случаев заболевания в США по состоянию на воскресенье превысило 940 тысяч.

Нью-Йорк и другие штаты продлили ограничения до середины мая. Нью-Йорк сообщил о 367 новых летальных исходах, что является самым низким показателем с 30 марта. Губернатор штата демократ Эндрю Куомо заявил, что стройки и производственные предприятия будут первыми, которые возобновят работу при соблюдении мер предосторожности и в случае, если заболеваемость продолжит снижаться.

Другие штаты, в основном с губернаторами-республиканцами, применяют более агрессивный подход.

Власти Теннесси объявили о возобновлении работы ресторанов с понедельника. В этот же день завершается карантин в Миссисипи.

Монтана, сообщившая о трех новых случаях заболевания в воскресенье, позволит предприятиям возобновить работу в понедельник, если они ограничат вместимость и будут соблюдать нормы социального дистанцирования.

Тем временем Миннесота позволит некоторым компаниям возобновить работу в понедельник. Это позволит вернуться к работе 80-100 тысячам человек, занятых в промышленности, производстве или на офисных должностях.

В Колорадо губернатор-демократ Джаред Полис дал зеленый свет розничной доставке, которая начнется в понедельник. Парикмахерские и тату-салоны смогут открыться в пятницу, за ними последуют розничныемагазины, рестораны и кинотеатры.

Ройал Роуз открывает свою тату-студию в Гринли, штат Колорадо, после месячного перерыва не потому, что она этого хочет, а из-за необходимости оплачивать накапливающиеся счета.

«Я бы оставалась дома, если правительство поощряло бы это, но они не поощряют, они говорят, что, мол, лучше всего возвращаться к работе, хотя это может быть рискованно», – говорит 39-летняя Роуз.

Но ослабление ограничений в большинстве штатов не будет проходить единообразно. Например, Денвер продлил карантин до 8 мая, но жители города могут поехать в парикмахерскую в соседний округ.

Джорджия запретила муниципалитетам вводить более строгие ограничения, чем законы штата.

Восемь штатов не вводили ограничений на выход из дома: Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Юта и Вайоминг.

Несколько опросов показали, что американцы, как республиканцы, так и демократы, в большинстве своемхотели бы оставаться дома, чтобы защититься от коронавируса, несмотря на негативные экономическиепоследствия.