Власти сообщили о более 80 тысячах инфицированных коронавирусом в России

26.04.2020, 22:25, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в России возросло до 80 949, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека.

Почти у половины – 45,9 процентов инфицированных не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2971 инфицированного, всего в городе заражены 42 480 человек.

По данным Университета им. Джона Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом в мире и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.

О чем не говорят цифры

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.