В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

26.04.2020, 22:16, Новости дня

В связи с тем, что сотрудники городской больницы №4 перешли в режим изоляции из-за коронавируса, их заменили медиками из других медицинских учреждений Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он сообщил, что работа больницы не прекращается, «персонал заменили кадрами из других больниц». Цыденов пояснил, что «вышли, в том числе и ветераны-медики, а также студенты старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета, а также врачи частных медицинских центров».

Глава Бурятии выразил уверенность, что в больнице «все локализуют, всех контактных определят». Будут проведены «профилактические мероприятия», ситуацию «возьмут под контроль», передает ТАСС.

В городскую больницу №4 прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.

Всего в регионе с коронавирусом борются примерно 1,5 тыс. медиков. Все они «работают на самом деле от души, самоотверженно», сказал Цыденов.

Он поблагодарил медиков и подчеркнул, «важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют». По его словам, общество осознало «важность врачей».

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице. В эпидпроцесс оказалась вовлечена и служба скорой помощи больницы.

Напомним, в Улан-Удэ были открыты новые лаборатории по тестированию на коронавирус.

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