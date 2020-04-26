 

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

26.04.2020, 22:16, Новости дня

В связи с тем, что сотрудники городской больницы №4 перешли в режим изоляции из-за коронавируса, их заменили медиками из других медицинских учреждений Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он сообщил, что работа больницы не прекращается, «персонал заменили кадрами из других больниц». Цыденов пояснил, что «вышли, в том числе и ветераны-медики, а также студенты старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета, а также врачи частных медицинских центров».

Глава Бурятии выразил уверенность, что в больнице «все локализуют, всех контактных определят». Будут проведены «профилактические мероприятия», ситуацию «возьмут под контроль», передает ТАСС.

В городскую больницу №4 прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.

Всего в регионе с коронавирусом борются примерно 1,5 тыс. медиков. Все они «работают на самом деле от души, самоотверженно», сказал Цыденов.

Он поблагодарил медиков и подчеркнул, «важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют». По его словам, общество осознало «важность врачей».

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице. В эпидпроцесс оказалась вовлечена и служба скорой помощи больницы. 

Напомним, в Улан-Удэ были открыты новые лаборатории по тестированию на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоны

30.03 / В СПЧ оценили ужесточение мер за нарушения режима самоизоляции

27.03 / Der Spiegel – на фоне эпидемии РФ и Китай побеждают Европу «в битве образов и жестов»

07.04 / Британская песня военных лет стала популярной на фоне коронавируса

07.04 / Хоккеист Марченко приобрел для детского онкоцентра дорогостоящий препарат

02.04 / Итальянский комик обвинил немцев в том, что они до сих пор считают себя высшей расой

03.04 / ООН приняла резолюцию о борьбе с коронавирусом, отклонив российский вариант

24.04 / Шойгу заявил о создании 17 отрядов для помощи регионам в борьбе с коронавирусом

21.04 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

05.04 / В России за сутки обнаружили 658 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 5,3 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска