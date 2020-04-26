 

“Оставьте ее в покое”: Подольская встала на защиту заклеванной Тодоренко

26.04.2020, 22:15, Разное

В своем инстаграм-аккаунте артистка призвала народ перестать критиковать экс-ведущую
шоу “Орел и решка”. Дело в том, что Регина Тодоренко сделала необдуманное высказывание в беседе с журналистами в прямом онлайн-эфире.

Вместе с мужем, певцом Владом Топаловым они осудили готовящихся к разводу Агату Муцениеце и Оксану Самойлову. Регине Тодоренко не понравилось, что звезды вынесли свои проблемы с супругами на всеобщее обозрение.

Кроме того, теледива заявила, что женщины, подвергающиеся насилию, получают от этого удовольствие. Этого ей не простили. Многие звезды осудили ее за такую позицию. Поняв свою ошибку, Регина Тодоренко дважды извинилась. Но хейтеров это не остановило, и они продолжили клевать звезду.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Ноя 2019 в 2:54 PST

Наталья Подольская обратилась к пользователям Сети с просьбой быть терпимее к ведущей. Она отметила, что Регина Тодоренко ошиблась в формулировке. Певица не понимает, зачем нужна эта публичная порка. Она уверена, что девушка не поддерживает насилие.

“Оставьте ее в покое и не заклевывайте!”, – написала Наталья Подольская. Фолловеры разделились на два лагеря. Одни согласились с исполнительницей, а другие отметили, что слова Регины Тодоренко не могут быть случайными.



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