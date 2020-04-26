 

Побег из России: строптивая Кафельникова нарушает самоизоляцию

26.04.2020, 22:15, Разное

В своем телеграм-канале Алеся Кафельникова призналась, что нашла путь в Лондон. По ее словам, добраться до столицы Великобритании сейчас можно через Финляндию, на самолете.

“Для этого надо от Питера доехать на машине и оттуда можно влететь на рабочей визе в Лондон. Что только не придумаешь, чтобы поменять локацию”, – написала девушка. Такие заявления в условиях эпидемии коронавируса в мире, когда люди находятся на самоизоляции, шокировали россиян.

“А интересно, Avant Models одобряет передвижения своих моделей через всю Европу на самолетах сейчас?”, – задалась вопросом одна из пользовательниц Сети. При этом она напомнила, что для граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, действуют штрафные санкции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 4:24 PDT

Число жертв коронавируса в мире уже превысило 200 тысяч человек. По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 2,7 миллиона человек.
В России за последние сутки выявлено 5,9 тысячи новых случаев, общее число заболевших в нашей стране превысило 70 тысяч.



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