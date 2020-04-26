 

Российский священник Сергий проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

26.04.2020, 22:09, Разное

По словам настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, он предает анафеме всех, кто поддержал закрытие церквей на период вспышки коронавируса. Соответствующее заявление церковнослужитель сделал во время собственной проповеди.

Священник считает, что закрытие храмов на период пандемии является трусливым поступком, а тех, кто предложил самоизолироваться и общаться с Богом в режиме онлайн, больше вообще не нужно пускать в церковь. Саму же вспышку коронавируса он и вовсе считает несуществующей. Схиигумен Сергий советует людям не бояться правоохранителей, чаще появляться на улице, особенно на огороде, чтобы сажать овощи, готовясь «до наступления голода». В заключении священнослужитель заявил, что лишь церковь способна исцелить все недуги, но чиновники ставят больницы выше храмов и приняли решение спрятать людей в «электронный лагерь дьявола».

Настоятель монастыря известен не одним своим скандальным высказыванием. В минувшем году схиигумен набросился с критикой на авторов закона о домашнем насилии, а теперь грозит проклятием всем, кто призывает закрывать церкви на период эпидемии.

Стоит напомнить, что по состоянию на 26 апреля в РФ зафиксировано около 81 тысячи случаев коронавируса, 747 пациентов скончались от осложнений инфекции, выздоровели почти 6,8 тысяч человек.



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