Украина возобновляет авиарейсы для украинцев, желающих вернуться в страну

26.04.2020, 22:00, Новости дня

Украинцев снова будут забирать из других стран специальными авиарейсами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует 26 апреля сайт его ведомства.

“Есть хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции”, – сказал он.

По словам министра, контролировать соблюдение режима обсервации будут с помощью приложения “Действуй дома” на платформе “Дія”.

В министерстве отметили, что спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Рейсы будут выполнять авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 26 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,9 млн человек, более 205 тыс. из них скончались, 853 тыс. выздоровели.

В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших, умерло 209 человек, выздоровело 840.