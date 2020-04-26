График отмены карантина может быть пересмотрен

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26.04.2020, 22:00, Новости дня

График отмены карантина в Украине может быть пересмотрен, заявил в программе “Факти тижня” на телеканале ICTV главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине к 26 апреля заразились 8617 человек, из них 209 умерли, 840 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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