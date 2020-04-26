 

Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит

26.04.2020, 22:00, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Предполагается, что уже в понедельник, 27 апреля, он вернется к исполнению обязанностей главы правительства. Собеседник телеканала заявил, что Джонсон “рвется к работе”.

Диагноз COVID-19 Джонсону подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней премьер находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали.

После этого он две недели провел в загородной резиденции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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