Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит
26.04.2020, 22:00, Новости дня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Предполагается, что уже в понедельник, 27 апреля, он вернется к исполнению обязанностей главы правительства. Собеседник телеканала заявил, что Джонсон “рвется к работе”.
Диагноз COVID-19 Джонсону подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней премьер находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали.
После этого он две недели провел в загородной резиденции.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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