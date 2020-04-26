 

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

26.04.2020, 21:55, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.

В ближайшие сутки Джонсон планирует встретиться с большей частью министров, чтобы получить о них последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией в стране.

После этого премьеру предстоит принять решение о том, возможно ли смягчение карантина, введенного в Великобритании 23 марта. Для этого он должен одобрить или отклонить соответствующую правительственную стратегию, пишет ТАСС.

Последние две недели Борис Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался после болезни. По рекомендации врачей он не принимал активного участия в работе правительства, но, по сведениям журналистов, каждый день общался по видеосвязи главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

По данным Минздрава Великобритании на 26 апреля, число зараженных в стране превысило 150 тысяч человек, умерли 20,7 тысячи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Эксперт: Начатая Саудовской Аравией нефтяная война усугубила ее внутренние проблемы

15.04 / Трамп оспаривает полномочия штатов в вопросе об открытии экономики

17.04 / Первое за полвека сокращение экономики КНР показало, что миру предстоит непростое восстановление

27.03 / По всей России до лета закроют детские лагеря и курорты

09.04 / МВФ предрек худший экономический спад со времен Великой депрессии

27.03 / Россиянам посоветовали “космические” тренировки

05.04 / Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 525 человек

21.04 / На пост вице-президента США предложили Мишель Обаму

01.04 / В украинских судах заявляют о нехватке средств защиты от COVID-19

29.03 / Слишком “красивые” сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта “Тест”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска