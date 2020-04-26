“Вести недели” напомнили об истории старшего лейтенанта Петра Еремеева

26.04.2020, 21:55, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

Важная дата — 75 лет исторической встрече на Эльбе. 25 апреля 1945-го в районе города Торгау, на полуразрушенном мосту через реку Эльбу, советские и американские солдаты пожали друг другу руки. По случаю знаменательной годовщины президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением. В нем есть и такие слова: "Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт".

Приближается 75-я годовщина Победы над фашизмом. Акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Долгожданный парад на Красной площади обязательно состоится. Но позже. Однако малые парады для ветеранов возможны.

Так, в Самарской области военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для Федора Ваганова, которому исполнилось 100 лет. Военные прошли торжественным маршем, а оркестр исполнил фронтовые мелодии.

Онлайн-парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Козьмина провели Екатеринбурге. Под знаменитый марш "День Победы" трансляция парад велась на большом экране, за которой фронтовик наблюдал из окна своей квартиры.

Праздничный онлайн-парад доставили к ветерану и в Новосибирске. Специально для 97-летнего фронтовика Михаила Мезина военнослужащие Новосибирского высшего командного училища прошли торжественным маршем под музыку военных лет в исполнении оркестра училища.

Потрясающая новость пришла от российских поисковиков. В Тверской области обнаружена могила легендарного летчика Петра Еремеева, который совершил первый ночной таран немецкого бомбардировщика. Тогда отважный летчик сумел спастись на парашюте. А свой последний боевой вылет Петр Еремеев совершил 2 октября 1941 года. Был сбит фашистами и пропал в лесной глуши в Тверской области. И вот спустя 78 лет останки Героя найдены и должны быть перезахоронены со всеми воинскими почестями.

Автор: Александр Бузаладзе

У деревни Красуха в Степановом угле — глухие болота. Сюда и зверь не заходит. Где-то здесь 79 лет назад после ожесточенной воздушной схватки осенью 1941 года жестко приземлился боевой советский истребитель МиГ-3 старшего лейтенанта Петра Еремеева.

Звено Еремеева, состоявшее из трех самолетов, приняло неравный бой.

"Немецкие документы свидетельствуют, что бой длился не менее 5 минут, а для воздушного боя это достаточно долгое время, и за эти 5 минут трое советских летчиков были сбиты", — рассказал Сергей Катков, эксперт Центра современной истории.

А под Истрой но только двумя месяцами раньше и тоже ночью старший лейтенант Петр Еремеев не дал прорваться к Москве бомбардировщику Heinkel-111. В музее в городе Аша, на заводе, где трудился Герой до войны, хранятся записи.

Июль 1941-го. Армады немецких бомбардировщиков рвутся к Москве. Советские летчики проявляют невиданный героизм в воздухе: за всю войну около 600 таранов. Ненависть к захватчику и ярость в бою. В Люфтваффе даже выходит циркуляр не допускать сближения с советскими самолетами ближе чем на 100 метров.

Таранили и на земле — подвиг Николая Гастелло. На море — атака на судно. Геройски погиб экипаж бомбардировщика Виктора Носова. Известные боевые тараны и военные асы: Терехин, Хлобыстов, Ковзан. Самый яркий и известный — ночной таран Виктора Талалихина.

В октябре 1941-го с разницей в три недели геройски погибнут оба — и Виктор Талалихин, и Петр Еремеев. Вот только место гибели и захоронения Петра Еремеева так и осталось неизвестным.

Погост Серемуха у озера Селигер. Каждый здесь знает это место. 28 бойцов — братская могила — но нет фамилии Еремеев. А по документом похоронен здесь.

Поисковик Алексей Наследников — его дядя Игорь в войну 11-летним мальчиком ходил по клюкву на болото с бабушкой — вспомнил, что видел в лесу хвост самолета.

Героическая история летчика Петра Еремеева материализовывалась на глазах. Ров от падения в лесу, и в радиусе разбросаны части истребителя МиГ-3.

Принципиальный момент и для историков, и для поисковиков — идентифицировать летчика-героя. Вот номер двигателя – 1954 — и номер самолета, на котором этот двигатель стоял по документам. Это подтверждает, что здесь нашли останки старшего лейтенанта Петра Еремеева. Позже выяснилось, что осенью 1941-го местные жители видели бой в небе и ходили к упавшему самолету.

В ход идут металлоискатели, и уже совсем скоро- первые результаты. На глубине полутора метров накрытый кожаным регланом захоронен воин, и понятно, что летчик, у головы — летный шлемофон. Медальон расшифровали: Еремеев Петр Васильевич.

По записям в немецких архивах восстановили картину воздушного боя. Шесть Messerschmitt против трех МиГов. Местные также вспомнили, что уже подбитый МиГ-3 Петра Еремеева скользил по верхушке леса, будучи горящим. Пилот уходил в сторону от линии фронта, но высоты не хватило — упал в лес.

Еще одна эмоциональная находка того самого самолета МиГ-3 — это штурвал, за который последние секунды своей жизни держался Петр Еремеев и пытался выровнять машину над верхушками деревьев.

Останки пилота эксгумировали отправили в том числе и на генетическую экспертизу. Части самолета, детали бережно моют, собирают для будущей экспозиции.

На Новодевичьем кладбище — центральная аллея. На одном из самых заметных мест — пантеон славы защитников Москвы. Виктор Талалихин — авиация, Лев Доватор — кавалерия, Иван Панфилов — пехота. Уже совсем скоро Героя РФ старшего лейтенанта Петра Еремеева, как только решатся все формальности, перезахоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

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"Вести недели"