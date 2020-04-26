Мнение: Дневник головной боли

26.04.2020, 21:54, Разное

По многочисленным просьбам радиослушателей выкладываю экселевский файлик с бланками дневника головной боли. Новые месяцы он размечает автоматически — никогда ещё фиксировать часы ваших страданий в дневнике не было настолько комфортно. Я проверил, мой код работает и в платном экселе, и в бесплатном кальке. Пожалуйста, пользуйтесь:

http://files.olegmakarenko.ru/head.xlsm

Если на Западе вы придёте к врачу с жалобой на головную боль, он попросит вас показать ваш дневник головной боли. Если вы не покажете дневник врачу, врач покажет вам дверь. Лечить головную боль без такого дневника — профанация, попытка исправить серьёзную проблему, назначая таблетки наугад.

С другой стороны, вести дневник на бумажках — это мучение. Так как программистов среди врачей мало, а специалистов по интерфейсам ещё меньше, стандартные дневники крайне неудобны. Наберите в поисковике «бланк дневника головной боли» и посмотрите, что вам предлагают:

1. Выходные дни никак не размечены. У врача на приёме просто не будет времени, чтобы понять, к примеру, что голова у вас болит обычно по субботам.

2. Часы и дни никак не сгруппированы, из-за чего приходится выискивать нужную клеточку для заполнения чуть ли не с линейкой в руках. Пациенту, когда у него болит голова, совершенно недосуг заниматься такой канителью.

3. Распечатанный бланк выглядит неряшливо, бланки за разные месяцы путаются и перемешиваются. Когда пациент берёт папку с бланками в руки, у него появляется гнетущее чувство беспорядка.

4. Шкала головной боли, — от 1 до 10, — крайне неконкретна. Как отличить, когда голова болит на двоечку, а когда на четвёрочку? Только субъективно, фактически ставя цифру наугад.

Моя версия дневника всех этих проблем лишена.

Во-первых, рутинная работа по заполнению новых месяцев, разметке выходных дней и разметке дней на интервалы делается автоматически. Благодаря разметке всегда легко найти нужный день и час, чтобы поставить туда цифру боли и, при необходимости, букву таблетки.

Во-вторых, так как всё происходит в экселе, файлик получается красивым и аккуратным. Его психологически приятно заполнять: пациент легко находит 20 секунд на простановку цифр даже в те периоды, когда у него хватает сил только на то, чтобы лежать кабачком и жалобно постанывать.

Наконец, на вкладке «Пульт» я разместил миниопросник, при помощи которого можно почти однозначно определить, что сейчас голова болит, к примеру, именно на троечку: не на двойку и не на четвёрку, а ровно на три балла. Опросник, разумеется, вы можете подкорректировать в соответствии со своим личным опытом.

В качестве подведения итога замечу, что доктор Хаус — это художественный сериал, а не документальная кинохроника. Типичный врач имеет 20-30 минут, чтобы осмотреть вас и перейти к следующему пациенту. Врач не будет строить в голове сложных схем, расспрашивать вас о разных подозрительных деталях, рисовать на листе бумаги круги со стрелочками. Врач посмотрит бумаги, которые вы ему принесёте, посмотрит на вас, и через несколько минут вынесет вам приговор: «у этого пациента такой-то диагноз, я назначу ему такие-то таблетки».

Это значит, что единственный способ получить от врача хороший совет — это позаботиться о том, чтобы у врача была вся нужная для принятия решения информация. История вашей болезни, результаты исследований и, в случае с головной болью, аккуратный и хорошо оформленный дневник головной боли.

PS. Для эстетов, вот md5 файла: a50a1d3ee636d484b2a36a6e6330e2b3

Обновление 1. Добавил по просьбам пользователей погоду.