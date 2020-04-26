 

Актёр Артём Ткаченко: «К «Танцам со звёздами» мне помогает готовиться 3-летний сын Степан»

26.04.2020, 21:53, Разное

Отечественный актёр театра и кино Артём Ткаченко в одном из недавних интервью пояснил о личной жизни, времени, проводимом в самоизоляции, подготовке к шоу «Танцы со звёздами». Артист говорит, что разучивать новые па для него не слишком сложно, так как этим они практически ежедневно занимаются дома с 3-летним сыном Степаном и определённый опыт у него точно имеется.
Артём Ткаченко до участия в проекте в последний раз танцевал в юности, или когда того требовала роль в фильме. Однако навыки кинозвезда всё же не растерял, так как младший сын Степан любит танцы и регулярно устраивает ему «репетиции» со сложными импровизациями. Кроме того, ради нового амплуа артист регулярно смотрит ролики известных танцоров и приобщает к занятию супругу Екатерину. На вопрос о том, не ревнует ли его жена к партнёрше по «Танцам со звёздами», Ткаченко говорит, с этим проблем точно нет, поскольку у них доверительные отношения, где нет места «глупой ревности».

В отличие от большинства людей, Артём Ткаченко не считает время, проведённое в самоизоляции, «сложным испытанием». Напротив, сейчас семья больше отдыхает вместе, сплотилась и развивается, поэтому и о расставании или конфликтах речь вообще не идёт. Говоря о новых увлечениях Ткаченко отметил, что наконец нашёл время для занятий музыкой, смотрит много фильмов и читает вместе с сыновьями Степаном и Тихоном книги. А вот некоторый «финансовый дискомфорт» он ощущает уже сейчас. Работы в период самоизоляции заметно поубавилось, поэтому приходится рассчитывать на накопленные ранее средства и контролировать расходы.



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