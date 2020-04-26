 

Италия решила ослабить карантин

26.04.2020, 21:48, Новости дня

Глава правительства Италии Джузеппе Конте объявил о решении ослабить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса.

Конте сообщил о необходимости «гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности», передает ТАСС.

Первые послабления карантина вступят в силу с 4 мая. По словам премьера, «сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества».

Он сообщил, что будут открыты парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами.

При этом «будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета».

Кроме того, «будет возобновлено производство и работы на строительных площадках».

Как информирует служба гражданской обороны страны, число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 260 до 26 тыс. 644 человек. Это самый низкий прирост с 14 марта. Общее число вылечившихся достигло 64 тыс. 928. Общее число случаев заражения за все время эпидемии составило 197 тыс. 675 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.



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