Мнение: Почему не организовать нормальную дистанционку для начала?

26.04.2020, 21:40, Разное

Добрый день. Не устаю поражаться наивности некоторых граждан, считающих, что дистанционка – это таки хорошо. Наверняка сами детей не имеют. Хотя я вот тоже не имею, но такое в газетах за неё почитал – ой! Причём зависание интернета, из-за которого ребёнок просто не успевает сделать задание и получает двойку, это ещё не самое худшее, а как те, у кого много детей? Да и из-за медленного по причине перегрузки сайтов интернета дети должны целыми днями за компьютерами сидеть (да и эти видеоуроки пока обработаешь…)! Это ВОТ ТАК правительство о здоровье своих детей заботится? И почему нельзя было тогда уж нормально организовать домашнее обучение, если всех на тюремный режим посадили?

Кстати, вчера офигел, сколько гопоты школьного возраста в Кировском на улицах. Ну, вот так и боремся с распространением коронавируса, хрен ли…

