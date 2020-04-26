 

Борис Джонсон после болезни вернулся на Даунинг-стрит

26.04.2020, 21:30, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после перенесенной болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, информирует британский канал Sky News.

Последние две недели глава кабмина провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства, передает ТАСС.

В субботу Reuters, ссылаясь на официального представителя главы правительства, сообщило о том, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению премьерских обязанностей.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.



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