 

Количество нечестных игроков в Destiny 2 выросло в 1,5 раза

26.04.2020, 21:30, Разное

Представители студии Bungie отметили, что с начала нынешнего года количество читеров в игре Destiny 2 выросло примерно на 50%. Сейчас они, как правило, встречаются в поединках с геймерами с высоким уровнем навыков.
До начала сезона «Величие» среднее число банов за неделю – более 650, сейчас же эта цифра иногда превышает 2,1 тысячи, средний показатель в целом вырос на 50%, отметили разработчики. В компании решили сотрудничать с Valve для создания виртуальной частной сети ретрансляторов, что способствует значительному снижению DDoS-атак. Чаще всего игроки, использующие читы, встречаются на ПК: например, аимбот у таких геймеров очень популярен. Впрочем, геймеры-консольщики также не отказываются от подобного ПО, используя сетевую задержку в свою пользу.

Для большей эффективности в борьбе с нечестными игроками, разработчики хотят выдавать бан даже союзнику читера, если тот не пожаловался на него. Рассматривается предложение об увеличении количества часов, которые должен провести игрок в Destiny 2, прежде чем он сможет участвовать в «Испытаниях». В заключении, специалисты отметили, что в их анти-чите есть элементы VAC от Valve.



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