Мнение: Позывной “Кемпер”. Первый бой под Славянском

26.04.2020, 21:26, Разное

Воспоминания непосредственного участника первого боестолкновения под Славянском, откуда собственно и пошла история про "визитку Яроша", которую на Украине длительное время опровергали, пока не выяснилось, что такие визитки действительно было.

На пылающем весенним цветением бульваре имени русского поэта Александра Пушкина в Донецке в апреле 2016 года меня ждали двое мужчин в военной форме. Оба прошли сквозь мясорубку начала вооруженного конфликта в Донбассе. Впрочем, внешне по ним нельзя было сказать, что они опытные бойцы. Если бы они пришли на интервью в гражданской одежде, то сложно было бы догадаться, что на их глазах Донбасс принял первое вооруженное столкновение с украинскими боевиками из националистической группировки «Правый сектор».

Военные сидели на лавочке у цветущего дерева. Они о чем-то друг с другом переговаривались, при этом активно улыбались. Человек, который о войне знает только из книг или эпических фильмов, не смог бы поверить в то, что солдаты ровно такие же люди, как и те, кто в руках не держал оружие и не видел своими глазами боевые действия. Они могут смеяться, веселиться и без флешбеков вспоминать о прямом контакте с противником.

«Дантист» и «Кемпер» пообещали рассказать о первом столкновении с подразделением Дмитрия Яроша — лидера украинских националистов. После боя под Былбасовкой появился миф о «визитке Яроша», который, впрочем, оказался правдой, о чем сам боевик рассказал в интервью. Дело в том, что украинские журналисты, которые и «развинчивали» информацию о злосчастном кусочке бумаги, никогда не расскажут своим читателям о том, что происходило 20 апреля 2014 года. На Украине принято считать, что конфликт спровоцировала некая «российская агрессия», но в действительности первое вооруженное противостояние случилось по вине украинских националистов.

Это история от тех, кто принимал участие в первом бою в Донбассе – под блокпостом «Былбасовка» в окрестностях Славянска, после чего началась полномасштабная гражданская война, существование которой отрицает официальный Киев.

Позывной «Кемпер» – до войны занимался продажей напитков. 15 апреля 2014-го вместе с добровольцами из Донецка отправился в Славянск, чтоб помочь ополченцам оборонять город. Служил в 8-ой роте ГБР (группе быстрого реагирования). В их обязанности входила помощь гражданским на блокпостах, так как в начале войны блокпосты охраняли люди, вооруженные дубинками.

«Мы на тот момент не были привязаны к местности патрулирования. Мы самостоятельно выбирали время, когда мы приедем и на какой блокпост. Нас было 4 человека. Мы получили АКС-74 и 2 АКС-74У. Четвертый был безоружным медиком. У каждого было по два рожка, то есть 60 патронов на человека. При себе у меня был ПМ (пистолет Макарова), который удалось заполучить при штурме здания СБУ. Выдвинулись на патруль. Около часа ночи прибыли на блокпост «Былбасовка». Остановились с целью пообщаться с парнями, выпить чашечку кофе. Был святой праздник Пасхи. Местные жители праздновали. На тот момент никакого комендантского часа не было и в городе проходили массовые мероприятия. В церквях проходила служба. Когда мы были на блокпосту, были слышны перезвоны из церквей.

По рации сообщали, что идет колонна из четырех машин. Мы решили своей группой проверить данные автомобили. Один из наших бойцов – Паша Волк – вызвался проверить документы. Мы с напарниками стали по флангам. Я – на левом, мой сослуживец – на правом. Подъехала колонна. Волк подошел к водителю первого автомобиля. Раздался хлопок. Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого послышался второй хлопок из автомобиля. Волк упал. Я понял, что это были выстрелы. После мы нашли в автомобиле пистолет ТТ 37-го года. Я занял позицию за покрышками, так как бетонных блоков на блокпосту ещё не было.

Мы вступили в бой. Прошло 10 минут. Я сообщил начальству, что принимаем бой. Звонки повторялись, но руководство дало приказ ждать. Боекомплекта на долгий бой было недостаточно. Свой ПМ я передал медику, чтобы он мог обороняться. Нас было трое. Противник превосходил нас количественно, и оснащение у него было гораздо лучше нашего. По нам «отработали» пулемет и двое снайперов. Я занял позицию за автомобилем, который послужил прикрытием. Во время боя медик сообщил, что он видит передвижение вдоль кювета. Я приказал ему открыть огонь из ПМ, чтобы не дать противнику обойти их с тыла. После выяснилось, что эта группа убила двух гражданских, которые находились на блокпосту. Пулемет перестал по нам стрелять. Как выяснилось, это был пулемет МГ-42. В Югославии его переделали под калибр 7,62. Из-за устаревшей конструкции подача ленты должна была быть горизонтальной. Должны были работать вдвоем. Но те, кто его использовали, этого не знали и пулемет заклинило.

В ходе боя я заметил, что одна из машин пытается развернуться. Я достал гранату Ф1 (подарок от 25-й воздушно-десантной бригады), которую я успешно подарил им, кольцо оставив себе на память. Эта граната была единственным нашим преимуществом перед противником, так как у них гранат не было. У них были осветительные ракеты и дымовые шашки. Прошло минут 30 и этот же автомобиль снова попытался продолжить движение, после чего я выстрелил в него свой второй рожок. Я сидел с одним патроном в затворе. Вдруг я услышал: «Псих – двухсотый. Уносим его».

Бой шел около 3 часов, когда к нам на помощь прибыла подмога. По машине с подмогой открыл огонь снайпер трассирующими пулями. После мы выяснили, что пули были калибра 5,56. У снайперов были прицелы ночного видения. Они уже успели продвинуться в глубину нашего тыла и практически обошли нас, когда к нам пришла подмога из пяти человек. Если бы не она, то мы бы не смогли ничем ответить врагу. Против нас было минимум 16 человек. Нас было трое и пять человек подмоги. Это были бойцы нашей роты. Они «высыпались» из машины. Это была группа ополченца с позывным «Дружок». Они помогли нам зачистить остатки группы противника. Углубляться не стали. Мы обнаружили две брошенные машины. Дошли до задней части второго автомобиля. Оба были прострелены. В одном из них мы обнаружили раненого, который пытался притвориться мертвым. В дальнейшем этого бойца украинские СМИ назовут российским актером, а по факту его просто бросили на поле боя свои и отказались от него.

После зачистки нам была дана команда «забрать все из машин и сжечь», так как они не представляли никакой ценности. Мы обнаружили два комплекта для снайперов, 4 прицела ночного видения, бинокли. Также мы нашли «глушилку», которая подавляла связь. В автомобилях мы нашли штук 15 визиток Яроша, подписанных на разные имена».

Позывной «Дантист» – доброволец из Донецка. До войны был стоматологом, отсюда и позывной. 15 апреля вместе с остальными добровольцами отправился в Славянск. Служил в 8-ой роте ГБР.

«На рассвете мы прибыли на блокпост. Мы увидели две сожженные машины. Дорога была покрыта гильзами калибра 7,62. Мы не сразу заметили среди гильз пистолет ТТ. Была найдена стопка визиток. У раненого бойца мы обнаружили удостоверение члена «Правого сектора» за номером 0020. Он был из Днепропетровска, а накануне у него был день рождения – 19 апреля.

Была дана команда преследовать. Мы отправились за машинами. Противник уходил на дисках, колеса были прострелены. Дорога вся была залита кровью. Шел белый след, а за ним капли крови. Скорее всего, они останавливались, перевязывали раны или кололи что-то, потому что в тех местах, где останавливались машины, были лужи крови. Мы их преследовали до Харьковской области. Если бы мы знали, что в колонне был Дмитрий Ярош, мы бы его преследовали до самого Харькова».

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/voyna/s-chego-nachalas-voyna-v-donbasse/ – цинк

Фейк о том, что "визитка Яроша фейк", разоблачил сам Ярош в одном из своих интервью. См.материал "Когда фейк оказался не фейком" https://colonelcassad.livejournal.com/2717667.html

В описании Яроша события выглядели так

По словам Яроша, они атаковали блокпост боевиков, так как опасались угрозы для Днепропетровской области и хотели отомстить боевиками за убийство двух представителей «Правого сектора», поехавших в Славянск без оружия на разведку. Ярош связался с и.о президента Александром Турчиновом, и тот дал боевое задание: вывести из строя транформатор радиовышки под Карачуном, чтобы остановить трансляцию вражеской пропаганды. В Днепропетровске Ярош и соратники при помощи Бориса Филатова, Геннадия Корбана, Андрея Денисенко и даже криминальных кругов раздобыли амуницию, автотранспорт и оружие.

«Веселая история была с гранатами. Поскольку оружие искали где только можно, то об этом узнали в криминальных кругах. Поэтому за несколько часов до отъезда к нам приехал какой-то пожалуй, криминальный деятель, который оказался патриотичным человеком. Он мало говорил, просто посмотрел на нас, и сделал молча необычайный подарок — десяток гранат «эфок» и «ргдешек». Главные наши надежды были связаны с пулеметом: где-то мы купили старый югославский М53 под патроны 7,92 мм, к нему тоже было немного патронов, но оружие мощное» – вспоминает Ярош.

Он рассказал, что к Славянску его отряд подъехал поздно ночью и наткнулся на блокпост боевиков, который на карте был расположен дальше. Сразу завязался бой. Ярош формально командовал отрядом, однако так как у лидера ПС тогда еще было опыта боевых действий, фактически руководил боец, воевавший в Афганистане.

По словам Яроша, им удалось зачистить блокпост, убив шесть боевиков., но потеряв на месте убитого бойца (у которого и нашли в итоге «визитку Яроша»), а один из воинов «ПС» был тяжело ранен гранатой в голову (остался в итоге инвалидом 1 группы). Бой пришлось прекратить из-за подкрепления боевиков и уничтоженных двух машин из четырех «ПС».

И еще одна история про "визитку", на этот раз из 2017-го года https://colonelcassad.livejournal.com/3418912.html

Сегодня, 14 мая, в городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба с участием охранников народного депутата Дмитрия Яроша, сообщает местное издание Событие.

Отмечается, что трое пьяных мужчин возмутились нежеланием таксиста отвечать на приветствие «Слава Украине», в результате чего они сначала ударили таксиста, а потом прострелили ему обе ноги.

Местное издание Репортер сообщает подробности стрельбы:

Когда приехали на Медицинскую, один из пассажиров (или два) вышел из авто. Водитель развернулся к тому, кто остался, чтобы дать сдачу. В это время вышедший пассажир открыл водительскую дверь и начал дубинкой бить водителя. Таксист, забрав ключи, выбежал. За ним шли и стреляли в его сторону. Авто, которое стояло под уклоном, оставшись без управления, покатилось, и остановилось через несколько десятков метров, ударившись в бордюр. Нападавший (или нападавшие) начал бить дубинками по авто и стрелять в лобовое стекло. Стоявший невдалеке водитель другого такси, сообщил по рации о нападении. Начали съезжаться таксисты этой службы. К этому времени трое нападавших были в одном из жилых дворов. Увидев собравшихся таксистов, один из нападавших начал по ним стрелять.

После завязавшейся борьбы, подоспевшие на помощь другие водители такси, сумели задержать двоих нападавших. Третий (якобы тот, который был моложе) – сбежал.

При этом, во время борьбы, один из неизвестных ранил из пистолета одного из водителей, который приехал выручать напарника.

У одного из задержанных при себе было удостоверение личной охраны Яроша, выписанное на Романа Малисевича.

Обоих пострадавших доставили в больницу. По данным другого местного издания Репортр, состояние раненого таксиста стабильно тяжелое.

По данному факту полиция завела уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство, содеянное группой лиц).

Самое смешное, что даже несмотря на то, что даже украинские СМИ не отрицают существование пресловутых визиток Яроша, альтернативно одаренные с шутками про "вымышленные визитки Яроша" нет-нет, да и встречаются.