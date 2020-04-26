Германия: Китай пытался добиться от нее позитивных отзывов о своей борьбе с COVID-19

26.04.2020, 21:10, Новости дня

Китайские дипломаты обращались к официальным лицам из правительства Германии в надежде побудить их выступить с позитивными заявлениями о том, как Пекин справляется с пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме министерства внутренних дел Германии, написанном ранее в этом месяце.

«Правительство Германии знает об индивидуальных контактах китайских дипломатов с целью добиться позитивных публичных заявлений о борьбе с коронавирусом властями Китайской Народной Республики, – говорится в письме, оказавшемся в распоряжении Reuters. – Федеральное правительство не последовало этим призывам».

Письмо датировано 22 апреля и было направлено депутату Бундестага от партии «зеленых» Маргарете Баузе в ответ на ее вопрос, контактировали ли китайские дипломаты с представителями властей Германии, чтобы побудить их выступить с позитивными комментариями.

Об этом первой сообщила газета Welt am Sonntag. Газета пишет, что посольство Китая в Берлине отвергло публикацию как неверную и безответственную.

Получить комментарий от посольства в воскресенье не удалось. МИД Китая также не отреагировал на просьбу Reuters о комментарии.

В письме МВД говорится, что правительство ранее признавало усилия Китая по борьбе с пандемией, особенно после 23 января, без каких-либо просьб со стороны Пекина.

Далее в письме говорится, что Берлин заявил китайскому правительству, что транспарентность имеет большое значение в борьбе с пандемией. При этом германские власти не уточняли, считают ли они, что Китай проявил достаточный уровень прозрачности или нет.

Министерство не указало, когда имели место эти контакты.

В пятницу агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника и дипломатическую переписку, сообщило, что Китай пытается заблокировать доклад ЕС, в котором утверждается, что Пекин распространяет дезинформацию относительно вспышки коронавируса.