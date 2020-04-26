 

“Поливали грязью”: Марат Башаров уличил Эммануила Виторгана и Ирину Млодик во лжи

26.04.2020, 21:09, Разное

Марат Башаров публично обвинил актера Эммануила Виторгана и Ирину Млодик в том, что они за деньги посещали ток-шоу и делали скандальные заявления о нем и рассказывали об его агрессивном поведении дома. Пара “поливала его грязью”, отметил телеведущий в студии “Секрет на миллион”.
Во время разговора с Лерой Кудрявцевой Башаров рассказал, что после заявлений об их с Екатериной Архаровой разводе, Виторган с женой были первыми, кто стал обвинять его в рукоприкладстве. Из-за скандала со сломанным носом супруги актера, которая является родственницей Эммануила Гедеоновича, у Башарова совершенно испортились отношения с ним. Телеведущий уверен, Виторган-старший вместе с женой посещал популярные передачи, где негативно о нем высказывался, за высокие гонорары.

Гость программы “Секрет на миллион” указал, что Виторган и его супруга “поливали его грязью” так, словно сами присутствовали во время семейного конфликта и знают все подробности его отношений с бывшей избранницей. Знаменитость также оспорил родство Екатерины Архаровой с Виторганом, поскольку последний является лишь троюродным братом отца актрисы.



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