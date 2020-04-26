Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

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26.04.2020, 21:08, Новости дня

Белоруссия рассчитывает получить от международных финансовых организаций около 2-2,5 млрд долларов для преодоления экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В эфире белорусского телеканала ОНТ он сообщил, Минск вступил в переговоры со всеми международными финансовыми организациями, готовыми выделять ресурсы. «Потенциально это 2-2,5 млрд долларов», – приводит его слова ТАСС.

Крутой сказал, что многие из международных финансовых институтов «просят, чтобы были предоставлены правительственные гарантии». «Думаю, что мы на это пойдем и осознанно несколько увеличим лимит внешнего государственного долга», – сообщил первый замглавы правительства Белоруссии.

В конце прошлого года Белоруссия взяла у Китая кредит на 500 млн долларов (3,5 млрд юаней).

В воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решил не останавливать экономику республики из-за коронавируса, поскольку после пандемии «быстрее подымется» тот, «у кого есть ресурсы».



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