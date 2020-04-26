В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

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26.04.2020, 21:08, Новости дня

За сутки в Москве скончался 31 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее в Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, количество умерших с коронавирусной инфекцией в столице составило 435 человек.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения COVID-19.



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