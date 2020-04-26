Вскрылись подробности бурного романа Пугачевой с известным певцом

26.04.2020, 21:00, Разное

Звезды были любовниками в восьмидесятых годах. Дело уже шло к свадьбе, но в какой-то момент пара рассталась. Алла Пугачева не стала мириться с изменами певца.

По словам Александра, артистка – человек конкретный. Ей нужно четко понимать, верен ей спутник или нет. А Владимир Кузьмин в те годы. как говорится, жег на полную катушку.

Высказался брат Кузьмина и любовнице брата Светлане Карпухиной. Ему очень жаль женщину, от которой певец ушел к бывшей жене Екатерине Трофимовой. По мнению Александра, экс-супруга пошла воссоединение из-за денег. Мужчина отметил, что она ушла в религию, чтобы ничего не делать.

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Публикация от Владимир Кузьмин ������ (@v.kuzmin_official) 25 Апр 2020 в 12:28 PDT

Как писали “Дни.ру”, в настоящее время Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, как и остальные россияне, находятся на самоизоляции. Юморист вовсе ввел строгие ограничения для 71-летней жены. Артист запер Примадонну в замке в деревне Грязь. Кроме того, он ограничил доступ к дому посторонним, чтобы они не дай бог, на заразили Аллу Пугачеву.

Напомним, 15 апреля певица отметила день рождения. По такому случаю шестилетние двойняшки – сын Гарри и дочь Лиза – приготовили для мамы пирог и нарисовали поздравительный плакат. Поздравление довело Аллу Пугачеву до слез.