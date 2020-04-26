КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

26.04.2020, 21:00, Разное

Как всегда причиной слухов стали массовые репосты в соцсетях. В данном случае – в китайских. Сообщение о смерти лидера КНДР разместила в соцсетях Weibo вице-руководитель телеканала HKSTV (Гонконг); а у нее там 15 миллионов подписчиков. По словам журналиста, о смерти лидера КНДР сообщил “очень солидный источник”.

В свою очередь японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР после операции находится в вегетативном состоянии. Якобы у хирурга “дрогнули руки”. В СМИ уже обсудили информацию о том, что лидером страны в ближайшее время станет родная сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Джон. Ведь еще, по слухам, в конце прошлого года на закрытом заседании Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи было принято важное решение: при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет его младшая сестра.

Однако сегодня утром, 26 апреля, государственное радио КНДР распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Даже в воскресенье. В частности, Ким Чен Ын передал благодарность рабочим, помогавшим создавать город Самчжиен, строительство которого было завершено в конце 2019 года.

Дело в том, что никто не знает в точности сколько лет Ким Чен Ыну. По одним данным он родился в 1982 году, по другим в 1984. В любом случае он достаточно молод, чтобы иметь серьезные проблемы с сердцем. Даже несмотря на привычку к курению и склонности к ожирению. Плюс надо понимать, что он находится под постоянным наблюдением лучших медиков страны.

Да и “пропадал” лидер Северной Кореи с горизонтов любителей шпионских заговоров не раз. В 2014 году он пропустил несколько важных государственных мероприятий в связи с травмой лодыжки. Не раз пропадал с экранов телевизора и его отец – Ким Чен Ир. Также мировые СМИ не раз сообщали о смерти лидера Кубы – Фиделя Кастро. Дело в том, что получить достоверную информацию из-за стен тоталитарных режимов не просто.

В свою очередь представители Центрального разведывательного управления США заявили, что им неизвестно о состоянии северокорейского лидера. А источник Reuters сообщил со ссылкой на южнокорейскую разведку, что глава Северной Кореи жив и вскоре появится на публике.

Возможно все проще. Дело в том, что японская еженедельная газета Sankei Shimbun сообщило о вспышке коронавируса в КНДР. По их информации в КНДР зарегистрировано не менее 267 смертельных исходов от заболевания COVID-19. А всего, согласно докладу Ассоциации северокорейских перебежчиков “Северокорейский Народный фронт освобождения”, в стране на карантин помещены более 48 тысячи человек.

Так что Ким Чар Ын банально на карантине: пережидает вспышку коронавирусной инфекции в более комфортных условиях. Не случайно сегодня появилась информация, что поезд, который считают принадлежащим главе страны, судя по спутниковым снимкам, с 21 апреля стоит возле северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма. На пляже пережидать все же коронавирус интересней.