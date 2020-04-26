«Первые последствия самоизоляции»: Мария Михалкова-Кончаловская побрила налысо своего возлюбленного

26.04.2020, 20:53, Разное

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского на странице в Instagram опубликовала новое фото, показав «первые последствия самоизоляции». Мария Михалкова-Кончаловская решила подстричь своего возлюбленного Никиту, однако слегка перестаралась и обрила молодого человека налысо.

На обнародованном в соцсети снимке Мария Михалкова-Кончаловская запечатлена дома вместе со своим избранником, «сверкающим» обритой налысо головой. В подписи к посту дочь Любови Толкалиной отметила, что в самоизоляции решила освоить новую профессию и заодно обновить стрижку возлюбленному, у которого волосы растут очень быстро, но пойти к мастеру сейчас он не может, так как все салоны закрыты из-за введения карантинных мер. В итоге процесс первой стрижки «вышел из-под контроля», и сейчас Михалковой-Кончаловской кажется, что вместе с ней живёт «как минимум японский мафиози». Так она с юмором оценила свой парикмахерский дебют.



В комментариях большинство подписчиков с позитивом смотрят на ситуацию, говоря, что волосы скоро отрастут, и в целом такой образ вполне подходит мужчинам, поэтому в обритой налысо голове не видят вообще ничего страшного. Другие же в шутку записываются к начинающему мастеру, предлагая Марии Михалковой-Кончаловской на них набираться опыта.