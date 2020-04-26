Российские энтузиасты создали «гибрид» трех мотоциклов «Днепр»

26.04.2020, 20:53, Разное

Российским энтузиастам удалось разработать необычное транспортное средство, собранное на основе сразу 3 мотоциклов. Автолюбители создали гибрид из различных моделей «Днепра».

Стоит напомнить, что мотоциклы «Днепр» производились на предприятии в Киеве до 2012 года, но затем завод выкупили частные инвесторы. В РФ на данный момент сохранились многие старые модели «Днепра» и «Урала» – самых известных советских мотоциклов. Энтузиасты выбрали «Днепр» благодаря надежности сборки и легкости в обслуживании – они попросту объединили три старых байка в один.

Разработчики решили не раскрывать подробные характеристики транспортного средства, однако специалисты всё равно обнаружили интересные элементы. Например, они отметили платформу с грузовым отделением, колесные покрышки от автомобиля, новые поворотные сигналы, а также несколько крупных фар.

Интернет-пользователи по-разному отнеслись к этому творению, отметив, что внешний вид мотоцикла сложно назвать эстетичным.