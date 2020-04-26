 

Российские энтузиасты создали «гибрид» трех мотоциклов «Днепр»

26.04.2020, 20:53, Разное

Российским энтузиастам удалось разработать необычное транспортное средство, собранное на основе сразу 3 мотоциклов. Автолюбители создали гибрид из различных моделей «Днепра».
Стоит напомнить, что мотоциклы «Днепр» производились на предприятии в Киеве до 2012 года, но затем завод выкупили частные инвесторы. В РФ на данный момент сохранились многие старые модели «Днепра» и «Урала» – самых известных советских мотоциклов. Энтузиасты выбрали «Днепр» благодаря надежности сборки и легкости в обслуживании – они попросту объединили три старых байка в один.

Разработчики решили не раскрывать подробные характеристики транспортного средства, однако специалисты всё равно обнаружили интересные элементы. Например, они отметили платформу с грузовым отделением, колесные покрышки от автомобиля, новые поворотные сигналы, а также несколько крупных фар.

Интернет-пользователи по-разному отнеслись к этому творению, отметив, что внешний вид мотоцикла сложно назвать эстетичным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Врач Александр Мясников заявил, что переболел коронавирусом

07.04 / Экономист: Россия больше не будет спасать Прибалтику. За все надо платить

13.04 / В Ленинградской области задержали разбившего битой машину девушки мужчину за отказ угостить сигаретой

26.03 / В интернете появилось видео с военной колонной России в Италии

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

01.04 / Мнение: Россия не бросает даже русофобов

15.04 / Новое заявление Путина о борьбе с коронавирусом в России

08.04 / Татьяна Навка на карантине научила свою 65-летнюю мать делать шпагат

09.04 / Netflix запустил в Instagram шоу для борьбы с беспокойством от карантина

15.04 / Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска