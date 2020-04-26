 

США дополнили список симптомов коронавируса

26.04.2020, 20:48, Новости дня

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.

Прежде в этот перечень входили жар, кашель и затрудненное дыхание. Теперь в список также входят озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса, передает ТАСС.

Указано, что признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

ЦКПЗ рекомендуют немедленно обращаться к врачу в четырех случаях. Это затрудненное дыхание, боли в груди, ранее не наблюдавшаяся растерянность, синюшный цвет лица или губ.

Ранее были названы симптомы «легкого» коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

21.04 / В эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть России

05.04 / Баскетболист Тони Паркер может стать президентом “Лиона”

29.03 / Мнения: Они всерьез играют в то, что могут умереть

18.04 / Насколько стоит продлевать социальное дистанцирование и при какой температуре гибнет коронавирус. Последние новости медицины

06.04 / Больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей

06.04 / Азиатские фондовые рынки начали неделю ростом

14.04 / Libération – для российских ресторанов путь к выживанию лежит через «доброе сердце»

02.04 / Фельштинский: У россиян не будет возможности проголосовать против поправок в конституцию. Компьютер ЦИК контролируется ФСБ

18.04 / Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа. Ранее он заявлял, что не будет посылать чартеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска