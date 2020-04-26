США дополнили список симптомов коронавируса

26.04.2020, 20:48, Новости дня

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.

Прежде в этот перечень входили жар, кашель и затрудненное дыхание. Теперь в список также входят озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса, передает ТАСС.

Указано, что признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

ЦКПЗ рекомендуют немедленно обращаться к врачу в четырех случаях. Это затрудненное дыхание, боли в груди, ранее не наблюдавшаяся растерянность, синюшный цвет лица или губ.

Ранее были названы симптомы «легкого» коронавируса.