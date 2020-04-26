 

Коронавирус в Великобритании. За сутки умерло вдвое меньше пациентов, чем накануне

26.04.2020, 20:45, Новости дня

В Великобритании за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 413 человек, почти в два раза меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Twitter министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Общее количество погибших с начала эпидемии, таким образом, выросло до 20 732 человек.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране достигло 152 840 (+4463 за последние сутки).

As of 9am 26 April, 669,850 tests have concluded, with 29,058 tests on 25 April.

543,413 people have been tested of which 152,840 tested positive.

As of 5pm on 25 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 20,732 have sadly died. pic.twitter.com/3itql8uBPb

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 26, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Великобритания занимает шестое место в мире по количеству заболевших (после США, Испании, Италии, Франции и Германии), а также пятое – по числу умерших, уступая США, Италии, Испании и Франции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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