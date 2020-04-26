 

Украина возобновляет авиарейсы для украинцев, желающих вернуться в страну украинцев – Криклий

26.04.2020, 20:45, Новости дня

Украинцев снова будут забирать из других стран специальными авиарейсами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует 26 апреля сайт его ведомства.

“Есть хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции”, – сказал он.

По словам министра, контролировать соблюдение режима обсервации будут с помощью приложения “Действуй дома” на платформе “Дія”.

В министерстве отметили, что спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Рейсы будут выполнять авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 26 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,9 млн человек, более 205 тыс. из них скончались, 853 тыс. выздоровели.

В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших, умерло 209 человек, выздоровело 840.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Шойгу заявил о создании 17 отрядов для помощи регионам в борьбе с коронавирусом

07.04 / В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли

11.04 / В Москве растет число вылечившихся от коронавируса

22.04 / Samsung показала дизайн Galaxy Note 20 до анонса

14.04 / Офис президента Украины: пожара в чернобыльской Зоне отчуждения нет 

21.04 / В Белом доме уверены, что США победят Китай в гонке за вакциной от коронавируса

22.04 / В Волгоградской области в рамках нацпроекта начали закупать оборудование для колледжей

03.04 / Amazon нанял 80 тыс. новых сотрудников из-за коронавируса

13.04 / В Москве за выходные выписали 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

04.04 / Вдвоем нельзя: в Москве ограничили поездки на машине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска