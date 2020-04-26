Аваков о пожарах в Чернобыльской зоне: Все источники огня ликвидированы

26.04.2020, 20:45, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидированы все источники огня. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Проинспектировали вместе с [президентом Владимиром Зеленским] ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!” – написал он.

Проинспектировали вместе с @ZelenskyyUa ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам.

Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу! pic.twitter.com/TFcPObzYYr

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 26, 2020

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях продолжаются с начала апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

23 апреля в Белокоровицком лесхозе (Олевский район Житомирской области) начался еще один масштабный лесной пожар.