 

Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

26.04.2020, 20:42, Новости дня

С марта у 874 военнослужащих был диагностирован новый коронавирус. Четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Минобороны РФ.

314 военных находятся в  госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 

379 человек изолированы на дому.

Все военнослужащие прошли тестирование на COVID. 

Среди гражданского персонала положительный результат на коронавирус был выявлен у 240 человек. 175 из них получают медикаментозную терапию в домашних условиях. Остальные проходят лечение в военных госпиталях и обычных больницах.



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