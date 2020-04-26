Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
26.04.2020, 20:42, Новости дня
С марта у 874 военнослужащих был диагностирован новый коронавирус. Четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Минобороны РФ.
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6.
379 человек изолированы на дому.
Все военнослужащие прошли тестирование на COVID.
Среди гражданского персонала положительный результат на коронавирус был выявлен у 240 человек. 175 из них получают медикаментозную терапию в домашних условиях. Остальные проходят лечение в военных госпиталях и обычных больницах.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет